Рус
  • Головна
  • Голи Яремчука та Ярмоленка принесли Україні перемогу над Польщею, - ФОТО
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
20:52, 31 травня
Надійне джерело

Голи Яремчука та Ярмоленка принесли Україні перемогу над Польщею, - ФОТО

ФОТО: УАФ

ФОТО: УАФ

Збірна України з футболу впевнено перемогла команду Польщі у товариському матчі, який відбувся у Вроцлаві. Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь синьо-жовтих.

Рахунок у матчі на 34-й хвилині відкрив Роман Яремчук, який влучним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м’яч у сітку воріт суперника.

Голи Яремчука та Ярмоленка принесли Україні перемогу над Польщею, - ФОТО, фото-1

Наприкінці першого тайму перевагу українців подвоїв Андрій Ярмоленко. Для 36-річного ветерана це був перший матч у складі національної команди з березня 2025 року. Після передачі Віктора Циганкова він успішно замкнув простріл і встановив остаточний рахунок зустрічі.

Голи Яремчука та Ярмоленка принесли Україні перемогу над Польщею, - ФОТО, фото-2

Двічі чудова гра голкіпера Дмитра Трубіна рятувала ворота збірної України після виходу віч-на-віч гравців збірної Польщі.

Голи Яремчука та Ярмоленка принесли Україні перемогу над Польщею, - ФОТО, фото-3

У другому таймі команди не змогли відзначитися забитими м’ячами, тож матч завершився перемогою української збірної з рахунком 2:0.  Це перша перемогу у дебютному матчі під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.

Читайте також: Унікальна подія: збірна України проведе у Львові відкрите тренування для вболівальників

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#збірнаУкраїна #Польща #Яремчук #Ярмоленко
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту