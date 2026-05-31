Голи Яремчука та Ярмоленка принесли Україні перемогу над Польщею, - ФОТО

Збірна України з футболу впевнено перемогла команду Польщі у товариському матчі, який відбувся у Вроцлаві. Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь синьо-жовтих.

Рахунок у матчі на 34-й хвилині відкрив Роман Яремчук, який влучним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м’яч у сітку воріт суперника.

Наприкінці першого тайму перевагу українців подвоїв Андрій Ярмоленко. Для 36-річного ветерана це був перший матч у складі національної команди з березня 2025 року. Після передачі Віктора Циганкова він успішно замкнув простріл і встановив остаточний рахунок зустрічі.

Двічі чудова гра голкіпера Дмитра Трубіна рятувала ворота збірної України після виходу віч-на-віч гравців збірної Польщі.

У другому таймі команди не змогли відзначитися забитими м’ячами, тож матч завершився перемогою української збірної з рахунком 2:0. Це перша перемогу у дебютному матчі під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.

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