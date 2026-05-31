Російські дотації досі покривають дві третини бюджету окупованої Донеччини

На тимчасово окупованій території Донеччини заявили про зменшення залежності місцевого бюджету від фінансової підтримки з боку Росії.

За словами так званого голови уряду «ДНР» Андрія Черткова, якщо у 2023 році федеральні дотації становили 83% бюджету окупованого регіону, то у 2025 році цей показник знизився до 67%.

Таким чином, частка коштів, які надходять з федерального бюджету РФ, скоротилася на 16 відсоткових пунктів за два роки.

Водночас навіть після такого скорочення російські дотації продовжують забезпечувати понад дві третини бюджету окупованої частини Донеччини, що свідчить про її значну фінансову залежність від Росії.





