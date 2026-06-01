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За добу захисники України знищили 1410 російських окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 1410 солдатів. Знищено 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, РСЗВ, 9 НРК, 384 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спецтехніки. Про це йдеться у повідомленні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.2026 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 365 470 (+1410) осіб

танків – 11 966 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 659 (+2) од.

артилерійських систем – 43 037 (+50) од.

РСЗВ – 1 820 (+1) од.

засоби ППО – 1 399 (+0) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 528 (+9) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 322 179 (+1852) од.

крилаті ракети – 4 693 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 101 621 (+384) од.

спеціальна техніка – 4 239 (+5) од

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Ольга Романова редактор