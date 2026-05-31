Ахметов: Ми поступово рухаємося до справедливого миру. Війська Путіна загрузли

Рінат Ахметов заявив, що Росія намагається схилити Україну до «фальшивого миру». Він вважає такий сценарій неприйнятним і переконаний, що Україна поступово рухається до справедливого та тривалого миру завдяки своїм захисникам і міжнародній підтримці.

В інтерв’ю британському виданню The Guardian Ахметов окреслив три можливі сценарії завершення війни: справедливий мир, за якого Україна повертається до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, а Росія виплачує репарації за завдані збитки; тривалий мир, у результаті якого Україна має стати «вільною, процвітаючою, демократичною європейською державою»; а також «фальшивий мир», до якого, за його словами, Росія намагається схилити Україну.

«Я думаю, що ми поступово рухаємося до нього (справедливого і тривалого миру). Війська Путіна загрузли. Для мене це як наполовину повна склянка... Деякі люди кажуть мені, що Путін не має причин припиняти цю війну. Я думаю навпаки: у нього немає причин її продовжувати», — наголосив Ахметов.

На його думку, проблем у Росії значно більше, ніж здається, просто їх приховують, тоді як в Україні, як у вільній і демократичній державі, їх ніхто не намагається замовчувати.

Бізнесмен додав, що у стратегічній перспективі Росія програє економічно: її економіка становить близько 2% світового ВВП, а інвестиції у технології фактично відсутні.

«Вони менш готові до викликів завтрашнього дня, відстають», — підсумував засновник SCM.

Відповідаючи на запитання про стосунки з президентом України Володимиром Зеленським, Ахметов зазначив, що востаннє бачив його 23 лютого 2022 року.

«Україна вистояла завдяки мужності та стійкості свого народу, своїх Збройних сил і підтримці цивілізованого світу. А також завдяки мужності та стійкості нашого президента. Він заслуговує на велику похвалу за те, що не втік, залишився тут з нами і проявив себе як мужня людина із сильним характером», — заявив бізнесмен.

Водночас Ахметов вважає, що виконує свою обіцянку, яку дав напередодні повномасштабного вторгнення: залишатися в Україні та допомагати військовим бути сильними, а цивільному населенню — виживати під час війни.

Засновник SCM наголосив, що завжди був максимально відвертим із громадянами, владою та міжнародною спільнотою.