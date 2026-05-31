Ахметов: Ми поступово рухаємося до справедливого миру. Війська Путіна загрузли
Рінат Ахметов заявив, що Росія намагається схилити Україну до «фальшивого миру». Він вважає такий сценарій неприйнятним і переконаний, що Україна поступово рухається до справедливого та тривалого миру завдяки своїм захисникам і міжнародній підтримці.
В інтерв’ю британському виданню The Guardian Ахметов окреслив три можливі сценарії завершення війни: справедливий мир, за якого Україна повертається до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, а Росія виплачує репарації за завдані збитки; тривалий мир, у результаті якого Україна має стати «вільною, процвітаючою, демократичною європейською державою»; а також «фальшивий мир», до якого, за його словами, Росія намагається схилити Україну.
«Я думаю, що ми поступово рухаємося до нього (справедливого і тривалого миру). Війська Путіна загрузли. Для мене це як наполовину повна склянка... Деякі люди кажуть мені, що Путін не має причин припиняти цю війну. Я думаю навпаки: у нього немає причин її продовжувати», — наголосив Ахметов.
На його думку, проблем у Росії значно більше, ніж здається, просто їх приховують, тоді як в Україні, як у вільній і демократичній державі, їх ніхто не намагається замовчувати.
Бізнесмен додав, що у стратегічній перспективі Росія програє економічно: її економіка становить близько 2% світового ВВП, а інвестиції у технології фактично відсутні.
«Вони менш готові до викликів завтрашнього дня, відстають», — підсумував засновник SCM.
Відповідаючи на запитання про стосунки з президентом України Володимиром Зеленським, Ахметов зазначив, що востаннє бачив його 23 лютого 2022 року.
«Україна вистояла завдяки мужності та стійкості свого народу, своїх Збройних сил і підтримці цивілізованого світу. А також завдяки мужності та стійкості нашого президента. Він заслуговує на велику похвалу за те, що не втік, залишився тут з нами і проявив себе як мужня людина із сильним характером», — заявив бізнесмен.
Водночас Ахметов вважає, що виконує свою обіцянку, яку дав напередодні повномасштабного вторгнення: залишатися в Україні та допомагати військовим бути сильними, а цивільному населенню — виживати під час війни.
Засновник SCM наголосив, що завжди був максимально відвертим із громадянами, владою та міжнародною спільнотою.
«Ми завжди намагалися діяти максимально прозоро. Можливо, людям потрібен час, щоб чітко зрозуміти, що те, що ми робимо, спрямоване на дуже правильні та звичайні цілі. Але моїм найважливішим бажанням завжди було, щоб Україна залишалася єдиною, вільною, демократичною та процвітаючою і стала державою-членом Європейського Союзу», — підкреслив Ахметов.