В окупованій Макіївці водіям продають не більше 20 літрів пального, - ФОТО

На тимчасово окупованій території Донеччини на частині автозаправних станцій у Макіївці запровадили обмеження на продаж пального.

За наявною інформацією, на окремих АЗС водіям відпускають не більше 20 літрів пального на один автомобіль.

Причини запровадження таких обмежень офіційно не повідомляються. Раніше про обмеження продажу бензину повідомляли й в окупованому Криму, де влада встановила ліміт на придбання бензину марки АІ-95 — до 20 літрів в одні руки на добу.

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