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  • В окупованій Макіївці водіям продають не більше 20 літрів пального, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
16:28, 31 травня
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В окупованій Макіївці водіям продають не більше 20 літрів пального, - ФОТО

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В окупованій Макіївці водіям продають не більше 20 літрів пального, - ФОТО

На тимчасово окупованій території Донеччини на частині автозаправних станцій у Макіївці запровадили обмеження на продаж пального.

За наявною інформацією, на окремих АЗС водіям відпускають не більше 20 літрів пального на один автомобіль.

В окупованій Макіївці водіям продають не більше 20 літрів пального, - ФОТО, фото-1

Причини запровадження таких обмежень офіційно не повідомляються. Раніше про обмеження продажу бензину повідомляли й в окупованому Криму, де влада встановила ліміт на придбання бензину марки АІ-95 — до 20 літрів в одні руки на добу.

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#Макївка #АЗС #пальне #обмеження
Ольга Романова
редактор
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