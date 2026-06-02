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  • За добу захисники України знищили 1440 російських окупантів та гелікоптер
Ольга Романова
редактор
09:07, 2 червня

За добу захисники України знищили 1440 російських окупантів та гелікоптер

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За добу захисники України знищили 1440 російських окупантів та гелікоптер

Упродовж доби російські війська втратили 1440 солдатів.

Три танки, 75 артилерійських систем, РСЗВ, систему ППО та 14 НРК. Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.2026 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 366 910 (+1440) осіб 
  • танків – 11 969 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 666 (+7) од.
  • артилерійських систем – 43 112 (+75) од.
  • РСЗВ – 1 821 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 400 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 542 (+14) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 323 762 (+1583) од.
  • крилаті ракети – 4 693 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 102 138 (+517) од.
  • спеціальна техніка – 4 241 (+2) од.

Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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