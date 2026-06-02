09:07, 2 червня
За добу захисники України знищили 1440 російських окупантів та гелікоптер
Упродовж доби російські війська втратили 1440 солдатів.
Три танки, 75 артилерійських систем, РСЗВ, систему ППО та 14 НРК. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.2026 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 366 910 (+1440) осіб
- танків – 11 969 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 666 (+7) од.
- артилерійських систем – 43 112 (+75) од.
- РСЗВ – 1 821 (+1) од.
- засоби ППО – 1 400 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 542 (+14) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 323 762 (+1583) од.
- крилаті ракети – 4 693 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 102 138 (+517) од.
- спеціальна техніка – 4 241 (+2) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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