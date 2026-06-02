На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 13 поранено

За 1 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: в Очеретиному. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 340 людей, у тому числі 19 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю; у Райгородку пошкоджено 2 приватні будинки. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено автівку. У Краматорську поранено 2 людини. В Очеретиному Олександрівської громади 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 2 автівки. У Дружківці поранено 5 людей, пошкоджено 3 багатоповерхівки; в Олексієво-Дружківці пошкоджено приватний будинок.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.







