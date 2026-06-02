Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 13 поранено
Ольга Романова
редактор
10:32, 2 червня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 13 поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 13 поранено

За 1 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: в Очеретиному. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 340 людей, у тому числі 19 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю; у Райгородку пошкоджено 2 приватні будинки. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено автівку. У Краматорську поранено 2 людини. В Очеретиному Олександрівської громади 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 2 автівки. У Дружківці поранено 5 людей, пошкоджено 3 багатоповерхівки; в Олексієво-Дружківці пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту