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Ольга Романова
редактор
14:54, 1 червня
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Російські війська скинули три авіабомби на житлові будинки у Дружківці: п’ятеро поранених, - ФОТО

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Російські війська скинули три авіабомби на житлові будинки у Дружківці: п’ятеро поранених, - ФОТО

Російські окупаційні війська 1 червня завдали авіаудару по Дружківці на Донеччині, скинувши три авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планування та корекції (УМПК). Під удар потрапили багатоквартирні житлові будинки.

Внаслідок обстрілу поранення отримали п’ятеро мирних жителів віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки медики діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та струс головного мозку, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Російські війська скинули три авіабомби на житлові будинки у Дружківці: п’ятеро поранених, - ФОТО, фото-1

Також через влучання авіабомб пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинків.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Дружківка
Ольга Романова
редактор
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