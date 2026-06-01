Російські війська скинули три авіабомби на житлові будинки у Дружківці: п’ятеро поранених, - ФОТО

Російські окупаційні війська 1 червня завдали авіаудару по Дружківці на Донеччині, скинувши три авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планування та корекції (УМПК). Під удар потрапили багатоквартирні житлові будинки.

Внаслідок обстрілу поранення отримали п’ятеро мирних жителів віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки медики діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та струс головного мозку, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Також через влучання авіабомб пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинків.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.