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  • На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще восьмеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:27, 1 червня
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На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще восьмеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще восьмеро поранено

За 31 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 333 людини, у тому числі 29 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Маяках Святогірської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку і 16 приватних будинків. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено приватний будинок, авто та інфраструктуру. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку; в Олексієво-Дружківці поранено 3 людини.

Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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