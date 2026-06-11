09:01, 11 червня
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 1310 російських окупантів
Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1310 солдатів.
Знищено 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, по 2 РСЗВ та системи ППО, 9 НРК і 326 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це пише Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 378 820 (+1 310) осіб
- танків – 12 010 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 727 (+10) од.
- артилерійських систем – 43 787 (+74) од.
- РСЗВ – 1 859 (+2) од.
- засоби ППО – 1 416 (+2) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 628 (+9) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 342 651 (+2 120) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 105 498 (+326) од.
- спеціальна техніка – 4 277 (+10) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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