За добу захисники України знищили 1310 російських окупантів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1310 солдатів.

Знищено 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, по 2 РСЗВ та системи ППО, 9 НРК і 326 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 378 820 (+1 310) осіб

танків – 12 010 (+6) од.

бойових броньованих машин – 24 727 (+10) од.

артилерійських систем – 43 787 (+74) од.

РСЗВ – 1 859 (+2) од.

засоби ППО – 1 416 (+2) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 628 (+9) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 342 651 (+2 120) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 105 498 (+326) од.

спеціальна техніка – 4 277 (+10) од.