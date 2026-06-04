На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули та ще 11 поранено

За 3 червня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 Краматорську і 2 у Дружківці. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 517 людей, у тому числі 71 дитину, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину.



Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та господарчі споруди; у Райгородку пошкоджено адмінбудівлю і складське приміщення. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки, склад і авто. У Краматорську 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 2 автівки. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю; в Олексієво-Дружківці поранено людину.



Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.





