Російський безпілотник спричинив масштабну пожежу у Краматорську: згоріло десять авто, - ФОТО

У Краматорську в ніч на 3 червня внаслідок російської атаки безпілотником сталася масштабна пожежа на приватній території.

Вогонь охопив господарську споруду та автомобілі. Про це повідомили у ДСНС України.

«Внаслідок російського удару БпЛА у Краматорську спалахнула масштабна пожежа. Руйнувань зазнала приватна територія», — зазначили рятувальники.

На місці події надзвичайники ліквідували загоряння господарської споруди та десяти автомобілів. Загальна площа пожежі становила 200 квадратних метрів.

Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь вдалося швидко локалізувати та загасити.

На щастя, внаслідок російської атаки постраждалих немає. Наразі фахівці продовжують встановлювати остаточні наслідки ворожого удару.





