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Ольга Романова
редактор
10:52, 4 червня
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Російський безпілотник спричинив масштабну пожежу у Краматорську: згоріло десять авто, - ФОТО

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Російський безпілотник спричинив масштабну пожежу у Краматорську: згоріло десять авто, - ФОТО

У Краматорську в ніч на 3 червня внаслідок російської атаки безпілотником сталася масштабна пожежа на приватній території.

Вогонь охопив господарську споруду та автомобілі. Про це повідомили у ДСНС України.

Російський безпілотник спричинив масштабну пожежу у Краматорську: згоріло десять авто, - ФОТО, фото-1

«Внаслідок російського удару БпЛА у Краматорську спалахнула масштабна пожежа. Руйнувань зазнала приватна територія», — зазначили рятувальники.

Російський безпілотник спричинив масштабну пожежу у Краматорську: згоріло десять авто, - ФОТО, фото-2

На місці події надзвичайники ліквідували загоряння господарської споруди та десяти автомобілів. Загальна площа пожежі становила 200 квадратних метрів.

Російський безпілотник спричинив масштабну пожежу у Краматорську: згоріло десять авто, - ФОТО, фото-3

Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь вдалося швидко локалізувати та загасити.

Російський безпілотник спричинив масштабну пожежу у Краматорську: згоріло десять авто, - ФОТО, фото-4

На щастя, внаслідок російської атаки постраждалих немає. Наразі фахівці продовжують встановлювати остаточні наслідки ворожого удару.



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#Донеччина #окупанти #обстріл #Краматорськ #пожежа #авто
Ольга Романова
редактор
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