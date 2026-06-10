«Шахтар» підписав Олександра Караваєва: контракт розрахований до 2028 року

Донецький «Шахтар» оголосив про підписання контракту з 34-річним захисником Олександр Караваєв.

Футболіст приєднався до команди на правах вільного агента. Як повідомили у клубі, угода з гравцем розрахована до 30 червня 2028 року.

«34-річний захисник Олександр Караваєв переходить до “Шахтаря” як вільний агент. Контракт із гравцем діятиме до 30 червня 2028 року», — йдеться в повідомленні клубу.

Караваєв є вихованцем академії «Шахтаря». У 2005–2011 роках він виступав за юнацькі та молодіжну команди донецького клубу, а також за «Шахтар-3». Згодом футболіст грав на правах оренди за Севастополь, Зоря Луганськ та турецький клуб Фенербахче.

У 2017 році захисник повернувся до «Зорі», а з 2019 по 2026 рік виступав за Динамо Київ. За час професійної кар’єри він провів 455 офіційних матчів на клубному рівні, забив 57 голів та віддав 65 результативних передач.

Також із жовтня 2015 року Караваєв є гравцем Збірна України з футболу. У складі національної команди він провів 50 матчів, забив три м’ячі та віддав 13 асистів.

Серед головних досягнень футболіста — два чемпіонські титули в чемпіонаті України, три перемоги в Кубку України та два виграні Суперкубки України.