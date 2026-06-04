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  • За добу захисники України знищили 1300 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:01, 4 червня
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За добу захисники України знищили 1300 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1300 російських окупантів

Упродовж доби російські війська втратили 1300 осіб.

Знищено 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 14 НРК, 396 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 одиниці спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.2026 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 369 340 (+1300) осіб 
  • танків – 11 978 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 676 (+3) од.
  • артилерійських систем – 43 247 (+75) од.
  • РСЗВ – 1 830 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 403 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 562 (+14) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 327 726 (+2111) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 102 971 (+396) од.
  • спеціальна техніка – 4 248 (+3) од.
За добу захисники України знищили 1300 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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