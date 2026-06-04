Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1300 російських окупантів

Упродовж доби російські війська втратили 1300 осіб. Знищено 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 14 НРК, 396 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 одиниці спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.2026 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 369 340 (+1300) осіб

танків – 11 978 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 676 (+3) од.

артилерійських систем – 43 247 (+75) од.

РСЗВ – 1 830 (+4) од.

засоби ППО – 1 403 (+0) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 562 (+14) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 327 726 (+2111) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 102 971 (+396) од.

спеціальна техніка – 4 248 (+3) од.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту