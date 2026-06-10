Паливна криза в окупованому Донецьку: на АЗС де є бензин величезні черги, - ФОТО, ВІДЕО

На тимчасово окупованій території Донеччини продовжуються проблеми з постачанням пального. Окупаційна влада фактично підтвердила наявність паливної кризи, визнавши, що постачальники не можуть забезпечити регіон необхідними обсягами бензину та дизельного пального.

Про це заявив голова уряду так званої «ДНР» Євген Чертков. За його словами, нині пріоритетом для окупаційної адміністрації є забезпечення паливом критично важливих служб.

«Насамперед ми забезпечуємо машини швидкої допомоги, екстрених та аварійних служб, а також громадський транспорт», — повідомив Чертков.

Останніми днями жителі окупованого Донецька та інших міст регіону неодноразово повідомляли про черги на автозаправних станціях, ліміти на продаж бензину та перебої з постачанням окремих видів пального. На більшості АЗС спостерігалася відсутність найпопулярніших марок бензину. Там же де ненадовго зʼявляється пальне миттєво зʼявляються величезні черги з десятків авто. При цьому на авто можна отримати не більше 30 літрів бензину.

"До уваги автомобілістам! На РТК бензин сьогодні відпускатимуть з 11:00 до 13:00", - йдеться у повідомленні у про ситуацію на заправках одного з головних операторів палива "Республіканської паливної компанії" 10 червня.

Причини дефіциту офіційно не уточнюються. Водночас Чертков визнав, що постачальники не встигають доставляти необхідні обсяги пального для потреб окупованої території.

«Питання постачання пального до “ДНР” перебуває на контролі керівництва регіону», — заявив він.

Логістичний локдаун працює

Нагадаємо, що наприкінці травня міністр оборони України Михайло Федоров фактично оголосив про початок нового етапу війни в тилу противника, анонсувавши програму «Логістичний локдаун». Її мета — системне руйнування російських можливостей на оперативній глибині та позбавлення окупантів можливості вести активні штурмові дії.

Через загрозу ударів безпілотників окупаційна адміністрація прийняла рішення перекрити ділянку траси Донецьк—Ясинувата—Горлівка. Ця дорога є однією з головних транспортних артерій окупованої Донеччини. Саме нею активно перевозилось паливо.

На трасах, які ведуть до Донецька з Росії зараз можна побачити десятки спалених бензовозів. Водії відмовляються везти з РФ пальне на окуповані території навіть по потрійному тарифу. При цьому деякі ділки вже пропонують у місті купити бензин за каністр за 200 російських рублів зі літр.