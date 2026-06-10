Рада ухвалила збільшення видатків на безпеку і оборону на 1,56 трлн грн

Сьогодні, 10 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до держбюджету на 2026 рік, які передбачають збільшення видатків на безпеку і оборону на 1,56 трлн грн.

“За” проголосували 242 народних депутатів.

Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової допомоги (Ukraine Support Loan) від ЄС.