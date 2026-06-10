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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
12:41, 10 червня
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Рада ухвалила збільшення видатків на безпеку і оборону на 1,56 трлн грн

Рада ухвалила збільшення видатків на безпеку і оборону на 1,56 трлн грн

Сьогодні, 10 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до держбюджету на 2026 рік, які передбачають збільшення видатків на безпеку і оборону на 1,56 трлн грн. 

“За” проголосували  242 народних депутатів.

Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової допомоги (Ukraine Support Loan) від ЄС. 

З додаткових оборонних видатків 1,3 трлн грн спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Ще 174 млрд грн передбачили на грошове забезпечення військовослужбовців, 14,6 млрд грн - у резерв сектору безпеки й оборони.

Зміни також передбачають 40 млрд грн на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 млрд грн додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.

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#Рада #оборона #бюджет
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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