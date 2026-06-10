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  • На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще семеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:29, 10 червня
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На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще семеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще семеро поранено

За 9 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Дружківці та 1 у Краматорську.  Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 514 людей, у тому числі 75 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 4 багатоповерхівки; у Донецькому поранено людину. У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 автівки. В Андріївці пошкоджено приватний будинок. У Новодонецькому поранено 2 людини, пошкоджено 31 приватний будинок і 4 адмінбудівлі; в Іверському пошкоджено 37 приватних будинків; в Курициному пошкоджено 3 виробничі приміщення та інфраструктурний об'єкт. У Дружківці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, приватний будинок, нежитлові приміщення та 2 автомобіля.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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