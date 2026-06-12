На окупованій Донеччині запровадили нічну заборону на пасажирські перевезення: що це означає

На тимчасово окупованій частині Донецької області з 12 червня запроваджено заборону на пасажирські автомобільні перевезення у нічний час. Відповідне рішення ухвалив так званий «Штаб оборони ДНР».

Згідно з документом, пасажирські автоперевезення будуть заборонені з 21:00 до 05:00.

Крім того, окупаційна адміністрація призупинила відправлення організованих груп дітей на відпочинок та оздоровлення за межі тимчасово окупованої території Донеччини.

«Пасажирські автомобільні перевезення з 21:00 до 05:00 будуть заборонені на території ДНР з 12 червня. Також призупиняється відправлення організованих груп дітей на відпочинок та оздоровлення за межі території ДНР», – йдеться у рішенні штабу №302 від 11 червня.

Причини запровадження обмежень в оприлюдненій інформації не уточнюються. Також не повідомляється, як довго діятимуть нові правила.

Що передувало: «логістичний локдаун»

27 травня міністр оборони України Михайло Федоров фактично оголосив про початок нового етапу війни в тилу противника, анонсувавши програму «Логістичний локдаун». Її мета — системне руйнування російських можливостей на оперативній глибині та позбавлення окупантів можливості вести активні штурмові дії.

Ключовим елементом програми стане масштабування так званих middle strike-спроможностей — ударів на середню дальність по тилових районах противника. Для цього Міноборони разом із Генеральним штабом виділили додаткові 5 млрд гривень на закупівлю сучасних засобів ураження.

Фактично Україна переходить від окремих успішних операцій до системного полювання на логістику окупантів.

Полювання почалося

Вже на початку червня бійці 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2 встановили вогневий контроль над в'їздами до окупованого Дебальцевого та завдали удару по важливому логістичному маршруту, який використовується для забезпечення російського угруповання.

Дебальцеве має особливе значення для окупаційних військ. Через цей транспортний вузол проходять залізничні та автомобільні маршрути, що зв'язують окуповану частину Донеччини з Луганщиною та Росією.

Також на початку червня через загрозу ударів безпілотників окупаційна влада була вимушена перекрити ділянку траси Донецьк—Ясинувата—Горлівка.

Ця дорога є однією з головних транспортних артерій окупованої Донеччини. Саме нею активно перевозяться військові вантажі, особовий склад та паливо.

За підрахунками незалежних осінтерів тільки за останній тиждень червня було зафіксовано 125 уражених російських вантажівок на ключових дорогах, з них 80 повністю знищено.

Також 4 червня Сили безпілотних систем взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт, знищивши значну кількість автомобільної техніки та пошкодивши інфраструктуру об’єкта.

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Роман Лазоренко





