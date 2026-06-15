Російський дрон влучив у багатоповерхівку на Донеччині: загинула жінка, п’ятеро поранені

Увечері 14 червня російські війська завдали удару по селищу Новодонецьке на Донеччині. Ворожий безпілотник «Молнія-2» влучив у багатоквартирний житловий будинок.

Унаслідок атаки загинула 50-річна жінка. Ще п’ятеро місцевих мешканок віком від 43 до 86 років дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Донецька обласна прокуратура .

За даними правоохоронців, у постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, опіки, садна та контузії. Усім надано необхідну медичну допомогу. Також внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

За процесуального керівництва Краматорська окружна прокуратура розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці документують наслідки атаки та збирають докази чергового злочину російських військових проти цивільного населення.