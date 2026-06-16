09:06, 16 червня
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За добу захисники України знищили 1230 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1230 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 385 420 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 385 420 (+1 230) осіб / persons
- танків – 12 026 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 768 (+5) од.
- артилерійських систем – 44 118 (+36) од.
- РСЗВ – 1 872 (+2) од.
- засоби ППО – 1 427 (+7) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 667 (+3) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 353 541 (+2 062) од.
- крилаті ракети – 4 783 (+50) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 107 508 (+417) од.
- спеціальна техніка – 4 300 (+4) од.
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