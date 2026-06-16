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Ольга Романова
редактор
15:39, 16 червня
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Сили оборони уразили міст на окупованій Донеччині біля російського кордону

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Сили оборони уразили міст на окупованій Донеччині біля російського кордону

У ніч на 15 червня у Новоазовську на Донеччині українські дрони уразили міст через річку Грузький Єланчик та російські вантажівки на ньому.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, цю переправу росіяни відремонтували у 2024 році для суттєвого збільшення обсягів вантажопотоку.

Сили оборони уразили міст на окупованій Донеччині біля російського кордону, фото-1

На даний момент рух через пошкоджений міст залишається частково обмеженим. Транспорт може проїхати лише по одній смузі. Варто зазначити, що міст лежить на трасі М14 та є основним шляхом до Маріуполя із території Росії.



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#Донеччина #дрони #міст
Ольга Романова
редактор
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