На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: пошкоджено три будинки, гуртожиток та газогін

Інформація про постраждалих у Донецькій області за останню добу не надходила.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 503 людини, у тому числі 34 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено промислові приміщення. У Краматорську пошкоджено автівку; у Василівській Пустоші пошкоджено приватний будинок. В Мар'ївці Олександрівської громади пошкоджено газогін; у Високопіллі пошкоджено склад. У Новодонецькому пошкоджено гуртожиток, амбулаторію і приватний будинок; у Шостаківці пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю.







