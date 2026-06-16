10:25, 16 червня
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На Донеччині за добу окупанти шість разів обстріляли населені пункти: пошкоджено три будинки, гуртожиток та газогін
Інформація про постраждалих у Донецькій області за останню добу не надходила.
Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 503 людини, у тому числі 34 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено промислові приміщення. У Краматорську пошкоджено автівку; у Василівській Пустоші пошкоджено приватний будинок. В Мар'ївці Олександрівської громади пошкоджено газогін; у Високопіллі пошкоджено склад. У Новодонецькому пошкоджено гуртожиток, амбулаторію і приватний будинок; у Шостаківці пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю.
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