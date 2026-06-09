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За добу захисники України знищили 1370 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1370 солдатів. Знищено 4 танки, 5 бойових броньованих машин,75 артилерійських систем, 4 РСЗВ та 2 системи ППО. Про це розповіли у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 376 320 (+1 370) осіб

танків – 12 001 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 710 (+5) од.

артилерійських систем – 43 639 (+75) од.

РСЗВ – 1 851 (+4) од.

засоби ППО – 1 411 (+2) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 614 (+7) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 338 327 (+2 103) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 104 796 (+382) од.

спеціальна техніка – 4 253 (+4) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор