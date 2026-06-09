На Донеччині за добу окупанти 22 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 11 поранено

За 8 червня росіяни вбили 2 жителя Донеччини: у Білозерському і Дружківці. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 549 людей, у тому числі 64 дитини, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білозерському загинула людина.



Краматорський район. У Слов'янську поранено 9 людей, пошкоджено 12 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і 10 автівок. У Шабельківці Краматорської громади поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок. В Левадному Олександрівської громади пошкоджено склад і вантажівку; у Петрівці Першій 1 приватний будинок зруйновано і 13 пошкоджено. У Новодонецькому пошкоджено кав'ярню та освітній заклад; у Курициному — інфраструктуру; в Іверському — 33 приватні будинки. У Майдані Черкаської громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку.





