Намагався зупинити бійку: у Донецьку чоловік загинув від пострілу

У тимчасово окупованому Донецьку чоловік загинув після того, як спробував розборонити бійку.

Підозрюваного у вбивстві вже затримали та взяли під варту. Як повідомляє Слідчий комітет РФ, інцидент стався кілька днів тому поблизу Будинку культури шахти імені Абакумова. Чоловік, який проїжджав повз місце події на велосипеді, помітив бійку та вирішив втрутитися, щоб припинити конфлікт.

Під час розмови один з учасників сутички дістав пістолет і вистрілив у велосипедиста. Потерпілого доправляли до лікарні, однак він помер дорогою від отриманого поранення.

Стрільця затримали. Наразі чоловік перебуває під арештом. Йому інкримінують умисне вбивство, а справу передадуть до суду.