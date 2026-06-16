Окуповані Єнакієве та Дебальцеве залишилися без води: на фільтрувальній станції триває ремонт

У низці тимчасово окупованих міст Донецької області запровадили обмеження водопостачання через аварійно-відновлювальні роботи на фільтрувальній станції.

Як повідомили окупаційні адміністрації, 16 червня подачу води тимчасово повністю припинили до Єнакієвого та Дебальцевого. Крім того, на 50% скоротили водопостачання у Хрестівці (колишнє Кіровське), Жданівці та Шахтарську.

Причиною обмежень стали ремонтні роботи на фільтрувальній станції. Після їх завершення фахівці мають провести заповнення водогонів та відновити подачу води споживачам.

За попередньою інформацією, завершити ремонтні роботи та розпочати відновлення водопостачання планують 17 червня.

Наразі мешканцям зазначених міст рекомендують раціонально використовувати наявні запаси води до повного відновлення роботи системи водопостачання.











