На окупованій Донеччині під час відпочинку на Азовському морі загинули чоловік і жінка

На узбережжі Азовського моря в тимчасово окупованій частині Донецької області сталися два смертельні випадки на воді. Загинули 61-річна жінка та 53-річний чоловік.

За повідомленнями окупаційних служб, трагедія сталася в селі Юр’ївка. Під час відпочинку на морі потонула 61-річна жінка, яка перебувала там не сама.

Після інциденту рятувальники розпочали пошуки ще однієї людини, яка вважалася зниклою безвісти. Водолази обстежили близько 50 тисяч квадратних метрів акваторії та 10 кілометрів берегової лінії, однак пошуки не дали результатів.

Наступного дня в селищі Ялта на узбережжі Азовського моря виявили тіло 53-річного чоловіка. За попередніми даними, ймовірно, йдеться саме про людину, яку розшукували після події в Юр’ївці.

Обставини загибелі людей встановлюються.





