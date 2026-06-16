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  • За 12 тисяч доларів обіцяв оформити фіктивну інвалідність: уродженця Донеччини затримали в Дніпрі, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:27, 16 червня
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За 12 тисяч доларів обіцяв оформити фіктивну інвалідність: уродженця Донеччини затримали в Дніпрі, - ФОТО

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За 12 тисяч доларів обіцяв оформити фіктивну інвалідність: уродженця Донеччини затримали в Дніпрі, - ФОТО

Правоохоронці викрили уродженця Донеччини, якого підозрюють у вимаганні 12 тисяч доларів США за сприяння в оформленні фіктивної інвалідності та отриманні відстрочки від мобілізації.

За даними Донецької обласної прокуратури, у квітні 2026 року уродженець села Успенівка вирішив організувати незаконну схему заробітку на ухиленні від мобілізації. Скориставшись знайомствами серед працівників медичних закладів, він запропонував одному з військовозобов’язаних допомогу в оформленні інвалідності III групи без законних підстав.

За свої послуги чоловік вимагав 12 тисяч доларів США. Після отримання першої частини коштів у розмірі 8 тисяч доларів він запевнив клієнта, що питання вже вирішене, а документи щодо встановлення інвалідності нібито готові. Також повідомив, що інформація про відстрочку від мобілізації з’явиться в застосунку «Резерв+» після оновлення даних.

За 12 тисяч доларів обіцяв оформити фіктивну інвалідність: уродженця Донеччини затримали в Дніпрі, - ФОТО, фото-1

Згодом підозрюваний зажадав передати решту суми — 4 тисячі доларів США. Під час отримання другого платежу в Дніпрі чоловіка затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

За 12 тисяч доларів обіцяв оформити фіктивну інвалідність: уродженця Донеччини затримали в Дніпрі, - ФОТО, фото-2

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Донецькій області за оперативного супроводу Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За 12 тисяч доларів обіцяв оформити фіктивну інвалідність: уродженця Донеччини затримали в Дніпрі, - ФОТО, фото-3

Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.



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#Донеччина #ухилянти #схема #інвалідність #прокуратура
Ольга Романова
редактор
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