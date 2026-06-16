Російський дрон влучив у багатоповерхівку Краматорська: спалахнула пожежа, поранено чотирьох мирних жителів, - ФОТО

У Краматорську внаслідок російської атаки безпілотником поранення дістали четверо цивільних. Після влучання у багатоквартирний будинок виникла масштабна пожежа, з охопленої вогнем будівлі рятувальники евакуювали шістьох людей.

За даними Донецької обласної прокуратури, 16 червня о 13:10 російські війська завдали удару по місту. Безпілотний літальний апарат влучив у житлову багатоповерхівку.

Внаслідок атаки постраждали троє жінок віком 67, 72 та 74 роки, а також 51-річний чоловік. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забійні рани та переломи. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Після влучання в будинку спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.

Рятувальники ДСНС врятували з палаючої будівлі шістьох людей, серед яких дитина та маломобільна особа. Їх вивели на свіже повітря та передали медикам.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Остаточний тип озброєння, яким було завдано удару, встановлюють фахівці.

За фактом атаки Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.





