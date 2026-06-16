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Ольга Романова
редактор
17:56, 16 червня
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Російський дрон влучив у багатоповерхівку Краматорська: спалахнула пожежа, поранено чотирьох мирних жителів, - ФОТО

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Російський дрон влучив у багатоповерхівку Краматорська: спалахнула пожежа, поранено чотирьох мирних жителів, - ФОТО

У Краматорську внаслідок російської атаки безпілотником поранення дістали четверо цивільних. Після влучання у багатоквартирний будинок виникла масштабна пожежа, з охопленої вогнем будівлі рятувальники евакуювали шістьох людей.

За даними Донецької обласної прокуратури, 16 червня о 13:10 російські війська завдали удару по місту. Безпілотний літальний апарат влучив у житлову багатоповерхівку.

Російський дрон влучив у багатоповерхівку Краматорська: спалахнула пожежа, поранено чотирьох мирних жителів, - ФОТО, фото-1

Внаслідок атаки постраждали троє жінок віком 67, 72 та 74 роки, а також 51-річний чоловік. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забійні рани та переломи. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Російський дрон влучив у багатоповерхівку Краматорська: спалахнула пожежа, поранено чотирьох мирних жителів, - ФОТО, фото-2

Після влучання в будинку спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.

Російський дрон влучив у багатоповерхівку Краматорська: спалахнула пожежа, поранено чотирьох мирних жителів, - ФОТО, фото-3

Рятувальники ДСНС врятували з палаючої будівлі шістьох людей, серед яких дитина та маломобільна особа. Їх вивели на свіже повітря та передали медикам.

Російський дрон влучив у багатоповерхівку Краматорська: спалахнула пожежа, поранено чотирьох мирних жителів, - ФОТО, фото-4

Унаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Остаточний тип озброєння, яким було завдано удару, встановлюють фахівці.

Російський дрон влучив у багатоповерхівку Краматорська: спалахнула пожежа, поранено чотирьох мирних жителів, - ФОТО, фото-5

За фактом атаки Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Російський дрон влучив у багатоповерхівку Краматорська: спалахнула пожежа, поранено чотирьох мирних жителів, - ФОТО, фото-6



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#Донеччина #окупанти #Краматорськ #обстріл #наслідки
Ольга Романова
редактор
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