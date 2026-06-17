«Не відповідає дійсності»: у Генштабі спростували заяви РФ про нібито удар по автобусу з дитячою футбольною командою

У Генштабі ЗСУ спростували заяви представників Росії про нібито атаку українського безпілотника на автобус із дитячою футбольною командою в Брянській області.

У повідомленні наголошується, що в зазначений російською стороною період українські військові не застосовували безпілотники по цілях на території цього регіону.

«Заяви представників російської федерації про нібито ураження безпілотником Збройних Сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності», — заявили у Генштабі.

Українські військові розцінили такі повідомлення як інформаційну провокацію Кремля та спробу дискредитувати Україну на тлі бойових дій.

Росія дедалі частіше використовує інформаційні маніпуляції та фабрикує звинувачення проти України, намагаючись компенсувати невдачі на фронті.

Водночас українська сторона нагадала, що саме російські війська регулярно завдають ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема по житлових кварталах, лікарнях та навчальних закладах.

«Збройні Сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення», — наголосили українські військові.

Нагадаємо, раніше російська сторона поширила інформацію про нібито атаку українського безпілотника на автобус із дитячою футбольною командою в Брянській області.





