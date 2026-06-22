На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено

За 21 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 460 людей, у тому числі 44 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 18 приватних будинків і 3 технічні приміщення; у Никонорівці 1 приватний будинок зруйновано і 5 пошкоджено. У Слов'янську поранено 4 людини, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 2 автівки та інфраструктуру. У Краматорську поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки і 2 автівки. У Курициному Новодонецької громади зруйновано автомобіль і пошкоджено автобус; в Іверському пошкоджено інфраструктуру. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 3 приватні будинки.







