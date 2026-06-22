Ще одна атака БПЛА: біля Волновахи знищено вантажівку на трасі Донецьк – Маріуполь, - ВІДЕО

У районі тимчасово окупованої Волновахи на трасі Донецьк – Маріуполь внаслідок атаки безпілотника загорілася вантажівка. Кадри з наслідками ураження фури поширили місцеві інформаційні ресурси.

На оприлюдненому відео видно, що вантажний автомобіль повністю охоплений вогнем. Інформації про можливих постраждалих або обставини атаки наразі немає.





