21:03, Вчора
Ще одна атака БПЛА: біля Волновахи знищено вантажівку на трасі Донецьк – Маріуполь, - ВІДЕО
У районі тимчасово окупованої Волновахи на трасі Донецьк – Маріуполь внаслідок атаки безпілотника загорілася вантажівка. Кадри з наслідками ураження фури поширили місцеві інформаційні ресурси.
На оприлюдненому відео видно, що вантажний автомобіль повністю охоплений вогнем. Інформації про можливих постраждалих або обставини атаки наразі немає.
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