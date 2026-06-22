Рус
  • Головна
  • Суцільні руїни: як зараз виглядає «звільнена» три роки тому росіянами Мар’їнка, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
21:24, Вчора

Суцільні руїни: як зараз виглядає «звільнена» три роки тому росіянами Мар’їнка, - ФОТО

Читать на русском
Суцільні руїни: як зараз виглядає «звільнена» три роки тому росіянами Мар’їнка, - ФОТО

У мережі з’явилися нові світлини з Мар’їнки Донецької області, яка внаслідок бойових дій фактично була знищена російськими військами. На фото видно масштабні руйнування — від міської забудови залишилися лише пошкоджені та зруйновані будівлі.

Мар’їнка до початку повномасштабної війни була адміністративним центром Мар’їнської міської територіальної громади Покровського району Донецької області та колишнім центром ліквідованого Мар’їнського району.

Суцільні руїни: як зараз виглядає «звільнена» три роки тому росіянами Мар’їнка, - ФОТО, фото-1

Місто, яке раніше було одним із населених пунктів Донеччини з розвиненою інфраструктурою та життям громади, стало одним із символів наслідків російської агресії.

Суцільні руїни: як зараз виглядає «звільнена» три роки тому росіянами Мар’їнка, - ФОТО, фото-2

26 грудня 2023 року російські війська встановили повний контроль над територією Мар’їнки. До цього місто тривалий час залишалося ареною запеклих боїв, унаслідок яких було майже повністю зруйноване.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Марʼїнка
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту