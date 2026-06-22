Суцільні руїни: як зараз виглядає «звільнена» три роки тому росіянами Мар’їнка, - ФОТО

У мережі з’явилися нові світлини з Мар’їнки Донецької області, яка внаслідок бойових дій фактично була знищена російськими військами. На фото видно масштабні руйнування — від міської забудови залишилися лише пошкоджені та зруйновані будівлі.

Мар’їнка до початку повномасштабної війни була адміністративним центром Мар’їнської міської територіальної громади Покровського району Донецької області та колишнім центром ліквідованого Мар’їнського району.

Місто, яке раніше було одним із населених пунктів Донеччини з розвиненою інфраструктурою та життям громади, стало одним із символів наслідків російської агресії.

26 грудня 2023 року російські війська встановили повний контроль над територією Мар’їнки. До цього місто тривалий час залишалося ареною запеклих боїв, унаслідок яких було майже повністю зруйноване.





