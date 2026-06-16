Передавав ФСБ дані про позиції ЗСУ: у Дружківці пенсіонера підозрюють у держзраді

У Дружківці правоохоронці викрили місцевого жителя, який, за даними слідства, передавав російським спецслужбам інформацію про місця дислокації українських військових. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді та взяли під варту.

На початку 2026 року з пенсіонером через месенджер Telegram зв’язався представник ФСБ РФ. Співрозмовник запропонував чоловікові збирати відомості про українських військових, на що той погодився, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Слідство встановило, що протягом січня та лютого підозрюваний вишукував інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у Дружківці та прилеглих лісосмугах. Зокрема, він збирав дані про місця перебування особового складу, військової техніки та інших об’єктів, які могли становити інтерес для російських окупантів.

Отриману інформацію чоловік передавав куратору у вигляді текстових повідомлень, а також позначав потрібні локації на роздрукованих картах місцевості.

Правоохоронці припинили діяльність підозрюваного. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.





