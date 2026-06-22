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  • На Донеччині воїни ЗСУ використанням НРК доставила понад 400 кг допомоги мешканцям прифронтового села, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
10:56, Сьогодні

На Донеччині воїни ЗСУ використанням НРК доставила понад 400 кг допомоги мешканцям прифронтового села, - ВІДЕО

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На Донеччині воїни ЗСУ використанням НРК доставила понад 400 кг допомоги мешканцям прифронтового села, - ВІДЕО

Бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади за допомогою НРК доставили цивільним понад 400 кг продуктів, палива та медикаментів у прифронтове село поблизу Краматорська.

Відео операції оприлюднила пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

Як зазначили військові, через постійні удари російських безпілотників звичайна логістика туди неможлива, але в населеному пункті досі залишаються українські цивільні.

«Завдяки роботам ми не ризикуємо особовим складом, не ризикуємо навіть волонтерами, людьми. Тому що ця машина, що їде, коштує, будемо казати, пів мільйона. А людське життя — воно безцінне. Тому краще хай ми втратимо дві такі автівки, ніж двох людей. Для мене це перебір», — підкреслили військові.

Для операції військові використали наземний роботизований комплекс BRO-1409. Перед виїздом увесь маршрут перевірили на наявність дронів-«ждунів».

«У нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що — НРК, автівка. Тільки так. І ці точки, скажімо так, дають результат. За два місяці більше 8—10 одиниць [ждунів] знищила одна позиція. Це певний результат», — розповіли військові.

Військові зазначають, що підрозділ уже готує наступні гуманітарні операції для забезпечення місцевого населення.

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#Донеччина #Краматорськ #НРК #ЗСУ
Ольга Романова
редактор
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