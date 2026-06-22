Ситуація на фронті на ранок 22 червня: протягом доби відбулося 246 бойових зіткнень

Розпочалася 1580-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 246 бойових зіткнень. Найбільше боїв пройшло на Гуляйпільському напрямку. Про це розповіли у Генштабі.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів-камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили противника, шість гармат, два пункти управління БпЛА та ще дві інші важливі цілі противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення з противником, агресор здійснив 54 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів в напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Лиман, Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував, в напрямку Глушківки, Курилівки, Шийківки та Малої Шапківки.

На Лиманському напрямку противник 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Озерне та у бік Лиману, Ольгівки, Дробишевого й Діброви.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 16 разів, поблизу Різниківки, Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука, Пискунівка.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу населеного пункту Міньківка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку, поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Плещіївка, Софіївка та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку загарбники проводили одну штурмову дію в напрямку Січневого, отримали відсіч.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Воздвижівка, Варварівка, Залізничне, Різдвянка, Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Степногірська та в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також знешкоджено один танк, вісім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога