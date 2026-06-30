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Ольга Романова
редактор
10:56, Сьогодні

На Донеччині Сили оборони зруйнували міст у Новоазовську: переправа була важливою для логістики окупантів

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Сили оборони України зруйнували автомобільний міст у районі тимчасово окупованого Новоазовська Донецької області.

Переправа використовувалася російськими військами для забезпечення логістики між окупованими територіями та Росією. Про ураження мосту повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На опублікованому фото видно, що одна сторона мосту повністю обвалилася, а інша отримала значні пошкодження. Міст з’єднував береги річки Грузький Єланчик, яка розділяє Новоазовськ. Наразі пішохідний рух через переправу можливий, однак пересування автомобілів між частинами міста суттєво обмежене.

На Донеччині Сили оборони зруйнували міст у Новоазовську: переправа була важливою для логістики окупантів, фото-1

Призначений окупантами «мер» Новоазовська заявив, що міст «дуже пошкоджений». За його словами, поки невідомо, чи вдасться відновити споруду, чи її доведеться повністю демонтувати.

Це вже друга атака на цю переправу протягом червня 2026 року. Попередній удар стався в ніч на 15 червня. Після нього окупанти обмежили рух, дозволивши транспортне сполучення лише однією смугою.

Міст мав стратегічне значення, оскільки був частиною так званого «сухопутного коридору», який російська армія використовує для перекидання військових, техніки, пального та боєприпасів між Росією, окупованими Маріуполем, Мелітополем і Кримом.

У 2024 році російські окупаційні сили проводили ремонт цієї переправи, що дозволило збільшити обсяги військових і вантажних перевезень.



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#Донеччина #Новоазовськ #міст #знищення #окупанти #ЗСУ
Ольга Романова
редактор
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