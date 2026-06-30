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У Макіївці в ДТП загинув 15-річний підліток: автомобілем керував неповнолітній водій, - ФОТО
У тимчасово окупованій Макіївці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 15-річний підліток.
Аварія сталася у Центрально-Міському районі міста. За попередньою інформацією, 15-річний водій автомобіля Kia Ceed рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги праворуч та автомобіль перекинувся.
У результаті ДТП пасажир-одноліток водія отримав важкі травми та загинув на місці події. Обставини аварії встановлюються.
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