У Макіївці в ДТП загинув 15-річний підліток: автомобілем керував неповнолітній водій, - ФОТО

У тимчасово окупованій Макіївці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 15-річний підліток.

Аварія сталася у Центрально-Міському районі міста. За попередньою інформацією, 15-річний водій автомобіля Kia Ceed рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги праворуч та автомобіль перекинувся.

У результаті ДТП пасажир-одноліток водія отримав важкі травми та загинув на місці події. Обставини аварії встановлюються.





