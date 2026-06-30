На Донеччині учасників наркоугруповання засудили до 8 років ув’язнення за збут метадону

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину трьох чоловіків, які під час повномасштабної війни організували збут метадону в прифронтових районах Донеччини.

Суд призначив їм покарання — по 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що у серпні 2024 року 51-річний мешканець Ясногірки організував схему постачання та продажу метадону на території свого селища та Краматорська. Заборонені речовини він отримував поштою, маскуючи їх серед побутових товарів.

До злочинної діяльності чоловік залучив раніше судимого знайомого, який займався пошуком клієнтів серед осіб із наркотичною залежністю. Ще один учасник групи виконував роль кур’єра та доставляв розфасовані пакунки для подальшого збуту.

«Учасники діяли з розподілом ролей і дотримувалися заходів конспірації: один отримував посилки, інший контролював ситуацію навколо, третій доставляв наркотичні засоби», — йдеться у матеріалах справи.

За даними слідства, незаконна діяльність приносила організаторам близько 200 тисяч гривень щомісяця. Схему наркоторгівлі викрили та ліквідували правоохоронці у жовтні 2025 року. До вироку суду обвинувачені перебували під вартою.

Дії фігурантів кваліфікували за ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів у великих розмірах, вчинені повторно організованою групою. Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Донецькій області за оперативного супроводу УСР ДСР НП України.