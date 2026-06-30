Прокуратура викрила 11 «депутатів» і посадовицю окупаційної адміністрації «днр»

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 12 мешканцям тимчасово окупованої частини регіону за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що у вересні 2023 року шестеро чоловіків і п’ятеро жінок взяли участь у незаконних «виборах», організованих державою-агресором. Балотуючись від російських політичних сил «єдина росія» та «нові люди», вони були обрані до псевдоорганів влади на окупованій території, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Фігуранти стали так званими «депутатами» муніципальних і міських рад у Торезі, Тельмановому, Ясинуватій, Амвросіївці, Володарському, Іловайську, Горлівці та Дебальцевому. Один із них також увійшов до складу псевдокомітету з бюджетної, фінансової, податкової та майнової політики.

Ще двоє отримали мандати «депутатів народної ради днр» і працюють у комітетах з інформаційної політики та підтримки учасників так званої «спеціальної військової операції», беручи участь у програмах підтримки військовослужбовців зс рф.

«Усі вони беруть участь у засіданнях незаконних органів влади, голосують за рішення на користь кремля та сприяють зміцненню окупаційного режиму», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Крім того, у 2024 році ще одна з підозрюваних обійняла посаду «заступника голови адміністрації шахтарського муніципального округу днр». Вона координує роботу структурних підрозділів і виконує управлінські функції відповідно до законодавства рф.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.