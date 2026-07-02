Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1140 російських окупантів

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1140 російських окупантів. Знищено 57 артилерійських систем ворога. Повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 405 900 (+1 140) осіб;

бойових броньованих машин – 24 861 (+5) од;

артилерійських систем – 45 168 (+57) од;

РСЗВ – 1 910 (+7) од;

наземних робототехнічних комплексів– 1 791 (+9) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 385 190 (+2 123) од;

крилатих ракет – 4 798 (+1) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 114 852 (+353) од;

спеціальної техніки – 4 376 (+7) од.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор