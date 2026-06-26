На Донеччині за добу окупанти 37 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 13 поранено

За 25 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 519 людей, у тому числі 47 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру, в Билбасівці — 2 приватні будинки і господарчу споруду. В Олександрівці пошкоджено автомобіль, в Очеретиному — сільгосппідприємство. У Курициному Новодонецької громади 1 автобус знищено і 1 пошкоджено. У Дружківці 1 людина загинула і 12 поранені, пошкоджено багатоповерхівку і 3 приватні будинки.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.







