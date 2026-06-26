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За добу захисники України знищили 1310 російських окупантів

Упродовж минулої доби Росія втратила 1310 окупантів. Знищено 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 системи ППО та один НРК. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 398 370 (+1 310) осіб

танків – 12 059 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 823 (+5) од.

артилерійських систем – 44 799 (+68) од.

РСЗВ – 1 896 (+3) од.

засоби ППО – 1 447 (+4) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 729 (+1) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 373 660 (+1 778) од.

крилаті ракети – 4 787 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 112 146 (+439) од.

спеціальна техніка – 4 348 (+9) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор