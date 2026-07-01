Житло в окупованому Донецьку різко подешевшало: у деяких районах ціни впали на третину

Ціни на житло на вторинному ринку тимчасово окупованого Донецька суттєво знизилися порівняно з минулим роком.

Наразі вартість квадратного метра, за даними місцевих рієлторів, повернулася до рівня 2023 року. Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси з посиланням на директорку місцевого агентства нерухомості Юлію Афонасову, тенденція до здешевлення житла зберігається.

Найбільше падіння цін зафіксували у Київському районі Донецька — на 32,6% за рік. Якщо на початку 2025 року квадратний метр коштував близько 110–120 тисяч рублів, то зараз ціна знизилася до 60–70 тисяч.

У Смолянському районі (колишній Куйбишевський) житло подешевшало на 31,6% — зі 90–100 тисяч до 55–60 тисяч рублів за квадратний метр.

У Рутченківському районі (колишній Кіровський) зниження становило 29,4% — нині середня ціна складає близько 55 тисяч рублів.

У Юзівському районі (колишній Ворошиловський) вартість квадратного метра впала на чверть — зі 130–150 тисяч до приблизно 90 тисяч рублів.

У Богодухівському районі (колишній Будьоннівський) та Чумаківському (колишній Пролетарський) районах ціни зменшилися на 23,8% — до 60–70 тисяч рублів за квадратний метр.

Найменше зниження зафіксували у Олександріському районі (колишній Ленінський) — на 9,5%. Там квадратний метр житла нині коштує близько 70–80 тисяч рублів.

Найнижчі ціни на нерухомість у Донецьку зараз, за наведеними даними, у Вознесенському районі (колишній Петровський) — близько 50 тисяч рублів за квадратний метр.





