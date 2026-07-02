Ситуація на фронті на ранок 2 липня: протягом доби відбулося 210 бойових зіткнень

Від початку доби 1 липня на фронті відбулося 210 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав двох ракетних ударів, 53 авіаційних удари із застосуванням 158 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6667 дронів-камікадзе та здійснив 2150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, шість з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Чайківки, Шев’яківки, Зарубинки, Хатнього та в районах Лимана, Стариці, Артільного.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Шість спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районі Новоселівки та у бік населених пунктів Ставки, Озерне, Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 22 спроби загарбників іти вперед в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки. Одне боєзіткнення наразі ще триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у бік Тихонівки, Миколаївки та у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів в районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка та у бік Райського.

23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новогришине, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 22 окупанти та 21 – поранено; знищено склад боєприпасів, склад ПММ, чотири одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки противника, дві одиниці спеціальної техніки, одна броньована бойова машина, пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 286 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував в районах населених пунктів Січневе, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 16 ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Гірке, Рівне, Криничне, Гуляйпільське та Чарівне. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Малі Щербаки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.