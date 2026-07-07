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За добу захисники України знищили 1200 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1200 солдатів. Знищено 9 танків, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 5 систем ППО, 15 НРК і 399 автомобілів та автоцистерн. Про це пише Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 412 250 (+1 200) осіб

танків – 12 097 (+9) од.

бойових броньованих машин – 24 899 (+5) од.

артилерійських систем – 45 508 (+57) од.

РСЗВ – 1 917 (+0) од.

засоби ППО – 1 478 (+5) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 848 (+15) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 394 846 (+2 129) од.

крилаті ракети – 4 887 (+37) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 117 085 (+399) од.

спеціальна техніка – 4 394 (+5) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор