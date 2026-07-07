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На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: 19 людей поранено
За 6 липня росіяни поранили 19 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 200 людей, у тому числі 40 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Білозерському поранено 2 людини.
Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 2 приватні будинки і крамницю. У Слов'янську пошкоджено 5 приватних будинків. У Краматорську поранено 14 людей, пошкоджено багатоповерхівку, склад, 5 легковиків і 2 вантажівки. У Новодонецькому пошкоджено двоповерхівку, автомобіль та інфраструктуру; у Самійлівці поранено людину, пошкоджено будинок. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки.
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