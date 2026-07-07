Дрони СБС уразили десять танкерів в Азовському морі за одну добу, - ВІДЕО

Сили безпілотних систем уразили ще два танкера РФ в Азовському морі. Таким чином, кількість суден, уражених СБС за одну добу, зросла до 10, повідомив командувач Роберт (Мадяр) Бровді.

«Трохи спойлер: щойно Птахи СБС прикурили в Азовському морі ще два танкера. Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів, всього 12 суден. Але звіти вже завтра, попереду довга для хробаків ніч», — йдеться в дописі. Крім того, СБС уразили: електропідстанцію ПС 35/10 кВ Чкалове, нп Чкалове, АР Крим,

електропідстанцію ПС 330 кВ Західно-Кримська, нп Кар'єрне, АР Крим,

електропідстанцію ПС 110 кВ Саки, нп Саки, АР Крим,

електропідстанція ПС 220 кВ Комиш-Бурун, нп Керч, АР Крим,

еллектропідстанція ПС 110 кВ Митяєве, нп Митяєве, АР Крим,

газову компресорну станцію Тасуново, нп Тасуново, АР Крим.

Зранку 7 липня Мадяр повідомив про ураження восьми танкерів тіньового флоту РФ за ніч. Крім танкерів, Сили оборони уразили один сухогруз та один паром росіян в Азовському морі.