Рус
  • Головна
  • Дрони СБС уразили десять танкерів в Азовському морі за одну добу, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
17:50, Сьогодні

Дрони СБС уразили десять танкерів в Азовському морі за одну добу, - ВІДЕО

Читать на русском

Сили безпілотних систем уразили ще два танкера РФ в Азовському морі.

Таким чином, кількість суден, уражених СБС за одну добу, зросла до 10, повідомив командувач Роберт (Мадяр) Бровді.

«Трохи спойлер: щойно Птахи СБС прикурили в Азовському морі ще два танкера. Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів, всього 12 суден. Але звіти вже завтра, попереду довга для хробаків ніч», — йдеться в дописі.

Крім того, СБС уразили:

  • електропідстанцію ПС 35/10 кВ Чкалове, нп Чкалове, АР Крим,
  • електропідстанцію ПС 330 кВ Західно-Кримська, нп Кар'єрне, АР Крим,
  • електропідстанцію ПС 110 кВ Саки, нп Саки, АР Крим,
  • електропідстанція ПС 220 кВ Комиш-Бурун, нп Керч, АР Крим,
  • еллектропідстанція ПС 110 кВ Митяєве, нп Митяєве, АР Крим,
  • газову компресорну станцію Тасуново, нп Тасуново, АР Крим.

Зранку 7 липня Мадяр повідомив про ураження восьми танкерів тіньового флоту РФ за ніч. Крім танкерів, Сили оборони уразили один сухогруз та один паром росіян в Азовському морі.

«Усі танкери ідентифіковано, знаходяться під міжнародними санкціями, дедвейтом по 7000 тонн, довжиною по 140 метрів, 2006−2012 років побудови», — написав командувач СБС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#СБС #Мадяр #Азовськеморе #танкери #Росія
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту