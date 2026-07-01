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За добу захисники України знищили 1210 російських окупантів

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 1210 російських окупантів. Також знищено 71 артилерійську систему ворога, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 404 760 (+1 210) осіб;

танків – 12 069 (+2) од;

бойових броньованих машин – 24 856 (+5) од;

артилерійських систем – 45 111 (+71) од;

РСЗВ – 1 903 (+2) од;

засобів ППО – 1 459 (+4) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 782 (+5) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 383 067 (+1 891) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 114 499 (+395) од;

спеціальної техніки – 4 369 (+1) од.

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Ольга Романова редактор