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У Донецьку пролунали вибухи після удару дронів: спалахнула пожежа, - ФОТО
У ніч на 1 липня тимчасово окупований Донецьк зазнав атаки безпілотників. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
За даними очевидців, у місті пролунали вибухи, після чого в одному з районів спалахнула пожежа. Моніторингові ресурси припускають, що під удар могла потрапити автостоянка з логістичним транспортом російських сил.
Наразі достовірного підвердження щодо масштабу ураження або можливих втрат немає. Обставини події уточнюються.
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