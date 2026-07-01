У Донецьку пролунали вибухи після удару дронів: спалахнула пожежа, - ФОТО

У ніч на 1 липня тимчасово окупований Донецьк зазнав атаки безпілотників. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За даними очевидців, у місті пролунали вибухи, після чого в одному з районів спалахнула пожежа. Моніторингові ресурси припускають, що під удар могла потрапити автостоянка з логістичним транспортом російських сил.

Наразі достовірного підвердження щодо масштабу ураження або можливих втрат немає. Обставини події уточнюються.





